عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصنيف مرضى الطوارئ بـ مستشفى كرموز للتأمين الصحي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة في زيارة لمستشفى كرموز

أجرت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية زيارة الى مستشفى كرموز للتأمين الصحي، استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية، بحضور الدكتور أيمن كامل مرسى رئيس هيئة التأمين الصحي فرع شمال و غرب الدلتا والدكتور هاني فرج مدير عام المستشفى.

وتفقدت طهيو، خلال الزيارة، قسم الاستقبال والطوارئ وتابعت كيفية تصنيف مرضى الطوارئ كما زارت وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العناية المركزة و ناقشت الخدمات الطبية المميزة المقدمة بالمستشفى و مدى توافر المستلزمات الطبية و الوقوف على كيفية التعاون لتحقيق التكامل الطبي بين جميع المنشئات الصحية بمختلف قطاعتها داخل محافظة الإسكندرية.

وقد أشارت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي أن التنسيق قائم بين مستشفيات مديرية الشئون الصحية ومستشفيات التأمين الصحي و كذلك أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتغطية جميع الخدمات الطبية داخل المحافظة ومحيطها للتسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات المطلوبة في أسرع وقت.

الاسكندرية التأمين الصحي الخدمات المطلوبة الدكتور خالد عبد الغفار العناية المركزة المراكز الطبية المتخصصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

ترشيحاتنا

الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة لمدة أسبوع

اكتر من مليون جنية.. فستان كيم كارداشيان 50 ألف حبة لؤلؤ يشعل السوشيال ميديا

انتصار روسي.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن اقتراب سقوط باخموت

زوجته أهانت الملكة.. ترامب ينتقد دعوة الأمير هاري لحفل تتويج تشارلز

تراجع شدد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ