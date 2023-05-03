تصنيف مرضى الطوارئ بـ مستشفى كرموز للتأمين الصحي

أجرت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية زيارة الى مستشفى كرموز للتأمين الصحي، استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية، بحضور الدكتور أيمن كامل مرسى رئيس هيئة التأمين الصحي فرع شمال و غرب الدلتا والدكتور هاني فرج مدير عام المستشفى.

وتفقدت طهيو، خلال الزيارة، قسم الاستقبال والطوارئ وتابعت كيفية تصنيف مرضى الطوارئ كما زارت وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العناية المركزة و ناقشت الخدمات الطبية المميزة المقدمة بالمستشفى و مدى توافر المستلزمات الطبية و الوقوف على كيفية التعاون لتحقيق التكامل الطبي بين جميع المنشئات الصحية بمختلف قطاعتها داخل محافظة الإسكندرية.

وقد أشارت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي أن التنسيق قائم بين مستشفيات مديرية الشئون الصحية ومستشفيات التأمين الصحي و كذلك أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتغطية جميع الخدمات الطبية داخل المحافظة ومحيطها للتسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات المطلوبة في أسرع وقت.