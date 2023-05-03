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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل نقل البرلمان: كلمة الرئيس تؤكد الحرص على نجاح الحوار الوطني

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشيرا إلي أنها  تؤكد حرص القيادة السياسية علي نجاح الحوار الوطني والخروج بنتائج ملموسة علي أرض الواقع تحقق أهداف التنمية وأحلام الجمهورية الجديدة.


وثمن قرقر في تصريحات له اليوم، ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم ، من تأكيد على عدد من المحددات التى يجب أن يقوم عليها الحوار الوطني وأبرزها أن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية، موضحا أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة مخرجات الحوار الوطنى، بالإضافة إلي إيمانه بقدرة الشعب المصري على طرح البدائل والحلول التى تساهم في إيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا في ظل تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة.


وقال النائب وحيد قرقر، أن الحوار الوطني فرصة تاريخية لمختلف القوى السياسية والشعبية للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد،  من خلال طرح الرؤى والتوافق حول ما يفيد البلاد ويحقق المصلحة العامة ويخفف المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء، الذي يواجهون ضغوط اقتصادية غير مسبوقة بسبب ارتفاع معدلات التضخم.


أوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن ما يشهده الحوار الوطني من جدية واهتمام من القيادة السياسية يرسل رسائل طمأنة للشارع المصرى بمناقشة كافة مشكلاته وقضاياه في جميع المجالات، وسط مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير و الاختلاف من أجل مصر .


وتابع النائب وحيد قرقر، : مالمسته اليوم خلال مشاركتى في الجلسة الافتتاحية من مشهد تواجد كافة القوى والأحزاب السياسية والنقابات ومختلف الكيانات من كافة أطياف الشعب المصرى، أمر مبشر  يؤكد تماسك هذا الشعب بنسيجه الوطنى، وهو  الأمر الذى يدعو للتفاؤل والطمأنينة على متانة وعراقة وتماسك هذا الوطن.

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