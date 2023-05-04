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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقاسموا الأرباح معها..المحكمة في حيثيات حبس أنوش: شريكاها وفرا لها المسكن والحسابات

أنوش ملكة الروتين
أنوش ملكة الروتين

أودعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية حيثيات حكم معاقبة نبوية جمعة زهران، وشهرتها "انوش" ملكة الروتين المنزلي، واثنين آخرين، والتى عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية رقم ٤٣٣ لسنة ۲۰٢٣ جنح ابتدائي القاهرة.

أثارت الغرائز وروّجت للدعارة .. حيثيات المحكمة في حبس أنوش

ارتكبت فعلا فاضحا بمفاتنها وإيحاءاتها الجنسية..حيثيات المحكمة في حبس انوش

وقالت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الثاني عبد اللاه محمد عبد اللاه على اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى أنوش فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات الواردة بالبند (أ) بان اتفق معها على ألية لتنفيذ نشاطها الأجرامي وشد من ازرها كي تتمكن من اتمامة، مساعدا اياها بأن وفر لها مسكن تقوم من خلالها باتيان أفعالها الإجرامية، وهيىء لها المناخ المناسب لإتمامها تلك الأفعال مع علمه بنشاطها الإجرامى فتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الثالث أيمن محسن شعبان عباس اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات الورادة بالبند (أ) بأن امدها بالقنوات والحسابات التي استخدمتها على موقع التواصل الاجتماعى فى ارتكاب جرائمها واضاف لنفسه صلاحية ادارة تلك القنوات والحسابات وعمل على إزالة كافة الأعطال التي نشات عليها کی تتمكن المتهمة من استمرار مزاولة نشاطها الاجرامي وذلك نظير تقاسمه الأرباح مع المتهمة جراء نشاطها الإجرامي المرتكب بواسطة تلك القنوات والحسابات مع علمه بنشاطها الإجرامي فتمت على النحو المبين بالتحقيقات.

معاقبة أنوش بالحبس 3 سنوات

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، مُقيدة برقم 483 لسنة 2023م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

جاء في أمر إحالة كل من "ن.ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ.م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورًا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2"، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، إنستجرام"، يوميات أنوش أبسط خلق الله صورًا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

وأسندت النيابة لها أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صورًا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

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