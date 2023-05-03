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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبت فعلا فاضحا بمفاتنها وإيحاءاتها الجنسية..حيثيات المحكمة في حبس انوش

أنوش ملكة الروتين
أنوش ملكة الروتين

أودعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية حيثيات حكم معاقبة نبوية جمعة زهران، وشهرتها "انوش" ملكة الروتين المنزلي، والتى عاقبتها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية رقم ٤٣٣ لسنة ۲۰٢٣ جنح ابتدائي القاهرة.

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صور خادشة.. حبس أنوش ملكة الروتين المنزلي 3 سنوات وغرامة100 ألف جنيه

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة ٢٠٢٣/٤/٣٠، إنه وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث تتحصل واقعات الدعوى في ان النيابة العامة قد قدمت المتهمين نبوية جمعة زهران، وعبد اللاه محمد عبد اللاه على، وأيمن محسن شعبان عباس للمحاكمة الجنائية لأنهم في الفترة من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم المعصرة محافظة القاهرة ، المتهمة الأولى نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر قناتيها على موقع اليوتيوب " يوميات أنوش ، انوش 2" بحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، التيك توك، الانستغرام" يوميات أنوشة ابسط خلق الله" صور ومقاطع مصورة لها فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو خدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

انوش

وأضافت الحيثيات أن المتهمة انوش فعلت علانية فعلا فاضحا مخلاً للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع المصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى المشار إليها بالوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت الحيثيات ان المتهمة أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بان نشرت صور ومقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

الحكم على انوش بالحبس 3 سنوات

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، مُقيدة برقم 483 لسنة 2023م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

جاء في أمر إحالة كل من "ن.ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ.م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورًا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2"، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، إنستجرام"، يوميات أنوش أبسط خلق الله صورًا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

وأسندت النيابة لها أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صورًا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

ملكة الروتين انوش ملكة الروتين انوش القاهرة يوميات أنوش يوميات أنوشة ابسط خلق الله

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