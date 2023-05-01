عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفاعا عن شقيقته.. وفاة شاب على يد طالب جامعي بحلوان

المجني عليه والاثنين
المجني عليه والاثنين مصابين

أقدم شاب جامعى على التخلص من شاب وإصابة اثنين أخرين بمنطقة عين حلوان بالقاهرة، عقب تدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقته لقيام المتهم بسبها ومحاولة التعدي عليها.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بوجود قتيل واثنين مصابين بعد أن قام شاب جامعى بطعنهم عدة طعنات في مشاجرة بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين حدوث مشادة بين شقيقة المجني عليه ووالدة المتهم لقيام الأخيرة بضرب ابنها الصغير وعند معاتبتها على ذلك قام المتهم بسبها ومحاولة التعدي عليها فاستغاثت بشقيقها الذي حضر لمسكنها وفور حضوره كان ينتظره المتهم فتعدى عليه وطعنه وسقط قتيلا وقام بطعن اثنين اخرين بصحبته ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ذلك وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

صور خادشة.. حبس أنوش ملكة الروتين المنزلي 3 سنوات وغرامة100 ألف جنيه

حاميها حراميها.. تجديد حبس حارس عقار سرق أجهزة ومشغولات ذهبية من شقة بالزيتون

تجديد حبس شخص سرق أجهزة كمبيوتر من داخل مدرسة بمدينة بدر

بعد قليل .. الحكم على أنوش ملكة الروتين بتهمة نشر الفسق والفجور

مليون و200 ألف قطعة.. تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالقاهرة

بفرد خرطوش|تجديد حبس شخص تسبب في إصابة شخصين بمشاجرة بالزاوية الحمراء

عُملات أجنبية| تجديد حبس موظفة وشقيقها وآخر سرقوا أموال شركة بالنزهة

تجديد حبس عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بالاوتوستراد

ترشيحاتنا

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

"Blackrock" تزرع 50 شريحة إلكترونية في أدمغة مرضى لعلاج الشلل والعمى.. فيديو

لدفعة 2022.. تعليمات من النيابة الإدارية لحضور المقابلات الشخصية

الزمالك يلغي السفر للامارات لخوض مباراة السوبر

تحذيرات من معركة كبيرة بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عند نهر دنيبرو؟

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ