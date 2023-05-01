دفاعا عن شقيقته.. وفاة شاب على يد طالب جامعي بحلوان

أقدم شاب جامعى على التخلص من شاب وإصابة اثنين أخرين بمنطقة عين حلوان بالقاهرة، عقب تدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقته لقيام المتهم بسبها ومحاولة التعدي عليها.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بوجود قتيل واثنين مصابين بعد أن قام شاب جامعى بطعنهم عدة طعنات في مشاجرة بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين حدوث مشادة بين شقيقة المجني عليه ووالدة المتهم لقيام الأخيرة بضرب ابنها الصغير وعند معاتبتها على ذلك قام المتهم بسبها ومحاولة التعدي عليها فاستغاثت بشقيقها الذي حضر لمسكنها وفور حضوره كان ينتظره المتهم فتعدى عليه وطعنه وسقط قتيلا وقام بطعن اثنين اخرين بصحبته ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ذلك وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.