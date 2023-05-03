أثارت الغرائز وروّجت للدعارة .. حيثيات المحكمة في حبس أنوش

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكم معاقبة نبوية جمعة زهران، وشهرتها "انوش" ملكة الروتين المنزلي، والتى عاقبتها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية رقم ٤٣٣ لسنة ۲۰٢٣ جنح ابتدائي القاهرة.

الدعوة للدعارة

وقالت المحكمة في الحيثيات إن المتهمة أعلنت من خلال قناتيها وحسابتها الشخصية "يوميات أنوش ، انوش 2" بحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التيك توك، إنستجرام" يوميات أنوش ابسط خلق الله" عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بان نشرت صور ومقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت المحكمة في الحيثيات أن المتهمة أنوش أدارت واستخدمت قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي انفة البيان على الشبكة المعلوماتية تهدف إلى تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة المعاقب عليها قانونا بأن نشرت من خلالها صور ومقاطع مصورة تغري فيها بمفاتنها تحوي عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

واستكملت الحيثيات أن المتهمة أنوش اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصرى بأن قامت بنشر صور ومقاطع مصورة لها عبر قناتيها وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى انفة البيان تغرى فيها بمفاتنها تحوى عبارات وتلميحات و ايحاءات جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

أنوش

معاقبة أنوش بالحبس 3 سنوات

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، مُقيدة برقم 483 لسنة 2023م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

انوش

جاء في أمر إحالة كل من "ن.ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ.م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورًا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2"، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، إنستجرام"، يوميات أنوش أبسط خلق الله صورًا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

وأسندت النيابة لها أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صورًا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز .