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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخر خطوة .. سياسي أمريكي يعلن نهاية حرب أوكرانيا قريبا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال السياسي الأمريكي، أجامو بركة، اليوم الأربعاء، إن الصراع في أوكرانيا كاد أن ينتهي، على الرغم من محاولة يائسة من قبل كييف لتنظيم هجوم مضاد.

وكتب بركة في تغريدة علي “تويتر”، "تغطية الشركات الإعلامية للنزاع الأوكراني في الولايات المتحدة لا تبدو غير أخلاقية فحسب، بل مضللة أيضًا. لقد أوشكت الحرب في أوكرانيا على الانتهاء، باستثناء قرار كييف اليائس الأخير بشن هجوم مضاد لن ينجح. الجميع يعرف هذا، باستثناء الأمريكيين”.

وانتقد بركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرات عديدة بسبب سياستهما الخارجية.

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وأوضح أن واشنطن وبروكسل استخدمتا اتفاقات مينسك بشأن دونباس كحيلة للتحضير للصراع مع موسكو.

ووصف بركة، الأوكرانيين بأنه علف المدافع، مشيرا إلي أنهم جزء ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية الأمريكية.

بركة أوكرانيا كييف هجوم مضاد الأمريكيين دونباس

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