تصعيد روسي.. تحذير أمريكي من هجوم صاروخي واسع النطاق على أوكرانيا

حذرت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، من التهديد المتزايد المستمر بهجمات الصواريخ، بما في ذلك في العاصمة كييف.

وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، في تحذير أمني: “في ضوء التصعيد الأخير في الضربات عبر أوكرانيا والخطاب التحريضي من موسكو، تحذر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين من التهديد المتزايد المستمر بهجمات الصواريخ، بما في ذلك في منطقة كييف”.

وفي التحذير، حثت السفارة على “مراقبة أجهزة إنذار الهواء، وتوفير المأوى بشكل مناسب، واتباع إرشادات السلطات المحلية، واتخاذ إجراءات مثل البحث الفوري عن ملجأ داخل أو الذهاب إلى أدنى مستوى من مبانيهم بأقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ، وفتحات أغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدًا عن أي نوافذ أو فتحات”.

وقالت: “إذا سمعت دوي انفجار قوي أو إذا تم تفعيل صفارات الإنذار، فابحث على الفور عن غطاء”.

وجاء في التحذير: “كن على علم بأنه حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن الحطام المتساقط يمثل خطرًا كبيرًا. بعد الهجوم ابتعد عن أي حطام”.

وحذرت الحكومة الأمريكية الأمريكيين مرارًا وتكرارًا من مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إلى هناك وسط الحرب المستمرة مع روسيا.