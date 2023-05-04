خطف روح أخويا قدام عيني..القصة الكاملة لقتل زوج لشقيق زوجته والمتهم: كان بيحميها مني..فيديو

اعتادت السير في الشارع رفقة اشقائها خوفا من غدر زوجها بسبب الخلافات بينهما وتداول قضايا في المحاكم بينهما بسبب اعتياده تعديه عليه وعلى اسرتها بالضرب حتى صدر حكم ضده بالحبس في قضية ضرب فخرجت بعد عدة اشهر بجوارها من الجانبين شقيقيها يحرسانها الا ان الامر تحول الى كارثة بظهور الزوج في منطقة الوراق.

ضحكات الاخت مع شقيقيها تحولت الى صرخات واستغاثة عندما اخرج الزوج سلاح ابيض "كتر" من بين طيات ملابسه اصاب به زوجته وقبل ان ينتبه الشقيقان لما يحدث غرس الزوج سلاحه في رقبة أحدهما لتنفجر منها الدماء فاسرع الاخر لحماية شقيقه فاصاب زوج شقيقته بضربة في يده وفر هاربا وسط صرخات ونحيب زوجته "أخت المجني عليهما".

مباحث الجيزة نجحت في القاء القبض على الزوج المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وانه حاول الانتقام من زوجته واسرتها بسبب تركها المنزل ورفعها قضية ضده بعد ضربه لها ولشقيقيها حتى صدر عيله حكم بالسجن واضاف انه قتل شقيقها وشرع في قتل الاخر قائلا: "كانوا بيحموها مني.

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.