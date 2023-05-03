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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كأس السوبر .. مصر للطيران تنشر صورا للاعبي بيراميدز أثناء سفرهم |شاهد

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز

نقلت مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس السوبر المصري، على متن رحلة خاصة، اليوم الأربعاء، بعثة فريق بيراميدز إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي،  لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر لها الجمعة المقبلة.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر بعثة فريق بيراميدز من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، على متن الرحلة رقم MS3930، وسط تسهيلات خاصة.

ونشرت مصر للطيران، صورا للبعثة على متن الرحلة في طريقهم إلى الإمارات، والمقرر أن تصل في غضون ساعات قليلة.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وخاض الفريق مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

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