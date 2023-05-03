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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتداء صارخ على تراث مصر..دعوى قضائية لإلزام نتفيلكس بوقف بث فيلم كليوباترا

صدى البلد

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي؛ لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا المعروض على منصة نتفيلكس.

 

طالبت الدعوى رقم 48959 لسنة 77 شق عاجل، المنصة وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.

 

وقالت الدعوى إن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرًا لمطلع التاريخ المصري، الذي لاح في فجر الضمير الإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.

 

وأضافت الدعوى أن الفيلم يشكل غزوًا ثقافيًا وإعلاميًا خارجيًا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدفها في سرقة التراث الثقافي والحضاري من أجل طمث الهوية وتزييف التاريخ.

محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة وزارة الخارجية المصرية الفيلم الوثائقي كليوباترا نتفيلكس

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