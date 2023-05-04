إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر البطيخ

تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة ٢٠حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ ، بمحافظة دمياط، وذلك بعدد ١٢ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى و٧ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وحالة أخرى تتبع هيئة الطرق والكبارى بمساحة اجمالية ٢٥٦٥ م٢ ، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى.

وفى السياق ذاته ،، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة ، مشيرة إلى أنه تم إزالة ١٠٦ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٢٣٩م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الاسبوع الجارى.

فيما وقد ذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.