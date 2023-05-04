أول تعليق من شريف إكرامي بعد إيقافه بسبب المنشطات

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي حتى ٢٨ مايو.

وكتب عبر تويتر: "امتنعت عن التعليق تماماً عن ما تم تداوله من أخبار بعد إيجابية تحليل عينة كشف المنشطات الخاصة بي حتي صدور قرار الاتحاد الافريقي.. اليوم قررت لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي تبرئتي من التعمد والاكتفاء بإيقافي حتي ٢٨ مايو الحالي.. بعيداً عن من اهتموا فقط بجنون السبق الصحفي ‏وما تبعه من اخبار ايقافي لسنوات او اعتزالي..‏ولمن تهمه الحقيقة

‏فالقصه الكامله بكل تفاصيلها سأعلنها في الايام القليله القادمه..‏وموضحاً لماذا تم ايقافي رغم تبرئتي من تعاطي اي مواد محسنه للاداء و أيضاً من التعمد.. ‏وتفاصيل اخري مهمه لزملائي لاعبي الكره ولكل من يمتهن الرياضه بشكل محترف".

وأعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن قرار لجنة الانضباط بإيقاف شريف إكرامي على خلفية اتهامه بالمنشطات .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" عاجل.. لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي تقرر إيقاف شريف إكرامي علي خلفية اتهامه بالمنشطات لمدة شهرين تنتهي بتاريخ 28 مايو ".