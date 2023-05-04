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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مايا مرسي: المرأة متواجدة بقوة في الحوار الوطني وحققنا الكثير من المكاسب

مايا مرسي
مايا مرسي

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ،  أن ملف المرأة حقق الكثير من الإنجازات بالحوار الوطني.

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وأضافت مايا مرسي ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، :"متواجدون بقوة ونطرح القضايا الخاصة بالمرأة في كل المحاور".


وذكرت مايا مرسي ، أن مكاسب المرأة المصرية عديدة ومتنوعة في ظل استراتيجية حقوق الإنسان واستراتيجية تمكين المرأة، مضيفة أن الحوار الوطني إشارة هامة لاستقرار الدولة المصرية في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية.


وشددت على ان اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهدفنا أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية ، ونركز على قانون العمل وبحث المشاكل الاقتصادية للمرأة والقانون الخاص بالانتخابات وتمثيل المرأة ومواجهة "الابتزاز الإلكتروني".

https://www.youtube.com/live/TF-P1XhLlZU?feature=share 

مايا مرسي الحوار الوطني اخبار التوك شو ملف المرأة اخبار الحوار الوطنى

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