عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر عن مشاركة 62 حزبا بالحوار الوطني:الأكبر في الحياة السياسية المصرية

كرم جبر
كرم جبر

علق  الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على احتفالية بدء الحوار الوطني قائلًا:" نحن أمام مشاركة لـ 62 حزب سياسي لتصبح الأكبر في تاريخ الحياة السياسية المصرية".

txt

كرم جبر : هذا اليوم انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

وأضاف كرم جبر ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، أن الحوار الوطني يعلي مبدأ "وطن يتسع للجميع"، والتحديات المحيطة بمصر تحتم علينا البدء في بالحوار الوطني.
وذكر أن قضية الأسعار مدرجة على أولويات المحور الاقتصادي، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان ومشروعات القوانين هي محل دراسة وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الرئيس السيسي يتابع كل ما يتعلق بمناقشات الحوار الوطني وينتظر المخرجات النهائية، مضيفًا :"مسئولية الحكومة الرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من الحوار الوطني بكل شفافية".

https://www.youtube.com/live/TF-P1XhLlZU?feature=share 

 

 

كرم جبر الحوار الوطني اخبار الحوار الوطنى اخبار كرم جبر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في تصادم أتوبيس بمقطورة تريلا بالوادي الجديد

موضوعات متعلقة

كرم جبر: قيمة الدولار الحقيقية أقل من السعر في البنوك

ترشيحاتنا

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

اترك الحزن والهم مع هذه العبادة.. تزيل الكرب وتمنع المصائب والأزمات

ترامب: يمكنني حل أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

نفس شكل iPhone.. أحدث موبايل Realme بـ 4000 جنيه فقط

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

أطعمة تهيج البواسير.. احذرها

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ