كرم جبر عن مشاركة 62 حزبا بالحوار الوطني:الأكبر في الحياة السياسية المصرية

علق الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على احتفالية بدء الحوار الوطني قائلًا:" نحن أمام مشاركة لـ 62 حزب سياسي لتصبح الأكبر في تاريخ الحياة السياسية المصرية".

وأضاف كرم جبر ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، أن الحوار الوطني يعلي مبدأ "وطن يتسع للجميع"، والتحديات المحيطة بمصر تحتم علينا البدء في بالحوار الوطني.

وذكر أن قضية الأسعار مدرجة على أولويات المحور الاقتصادي، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان ومشروعات القوانين هي محل دراسة وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الرئيس السيسي يتابع كل ما يتعلق بمناقشات الحوار الوطني وينتظر المخرجات النهائية، مضيفًا :"مسئولية الحكومة الرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من الحوار الوطني بكل شفافية".

https://www.youtube.com/live/TF-P1XhLlZU?feature=share