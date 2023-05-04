«الرابط الاجتماعي والتحويلات الجنسانية».. كتاب يكشف طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل

صدر حديثاً عن المركز الثقافي للكتاب للنشر و التوزيع، كتاب «الرابط الاجتماعي والتحويلات الجنسانية والدينية في العالم العربي.. من الإخفاق إلى الثورات» للكاتب عياد أبلال.

العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات العربية



يهدف هذا الكتاب إلى دراسة مختلف العوامل الجنسانية والدينية المتحكمة في طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل في المجتمعات العربية، خاصة وأن حتمية التغيير المجتمعي جعلت تجليات هذه الجنسانية تعرف تحولات اجتماعية وثقافية مهولة، برزت من خلالها خطاطة تواصلية جديدة بين الجنسين، كانت بحق الخلفية المرجعية لظهور أشكال اقترانية معاصرة: (التساكن، والزواج بدون عقود والزواج المختلط، والأمهات العازبات...) حيث استوى الزواج مجرد شكل من أشكال إضفاء طابع الشرعية الدينية على الجنس، فيما أصبحت الأسرة مصدراً للانحراف والعنف في ظل توتر جنساني بات يهدد العالم العربي بالانفجار، وما يرتبط به من تحولات في الذاكرة الجماعية، التي أثرت بشكل كبير في تحولات الرابط الاجتماعي وأنماط التدين.

وبما أن الإخفاق الاجتماعي والسياسي في العالم العربي، قد اشتدت حدته في ظل بروز جيل جديد من الشباب المتعطش للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وانبثاق واقع إعلامي غير مسبوق على ضوء شبكات التواصل الاجتماعي، وظهور أشكال مستجدة من الحراكات والاحتجاجات، فقد قام الباحث بدراسة خلفيات ومرجعيات الربيع العربي ومآلاته، بما يحمل في عمقه من ثورات جاءت كرد فعل على الاستبداد الذي تعرفه المجتمعات العربية، ومدى تأثير هذه الثورات على الجسد العربي في تحولاته وانفجاراته الصريحة والكامنة بشكل يجعل من الصعب فصل الدين عن الجنسانية في التنظير للجسد في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام.