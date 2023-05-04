خطة متكاملة لتطوير وتجميل قرى ومدينة الحسنة

شهدت قري مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، تنفيذ أعمال تطوير وتحميل الشوارع بقرى ومدينة الحسنة في إطار خطة متكاملة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة ، استعدادا للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ذكرة ال٤١ لتحرير سيناء.، وذلك بتنفيذ أعمال النظافة اليومية والتجميل والتطوير والإنارة العامه بقريتي الجفجافة وبغداد مركز الحسنة.

وقال المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ،أنه تم وضع خطة متكامله بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوي الخدمات العامه بمختلف القطاعات الخدمية المقدمه للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم .

ومن جانبه ..قال رئيس الوحدة المحلية بقرية الجفجافة ، حاتم مهران ، أنه تم الإنتهاء من معظم الأعمال والتي شملت أعمال دهانات أعمده الإنارة بالطرق العامه والرئيسية بالقرية ، وكذلك الانتهاء من دهانات البلدورات والأرصفة.

بالإضافة عالى عمل مسح وتمهيد جميع الشوارع الرئيسية، والطريق العام ومداخل ومخارج القرية ، إلى جانب غرس الأشجار في نطاق الهيئات والمصالح الحكومية، فضلا عن الانتهاء من فرش وتجهيز المسجد الكبير بالقرية وتركيب الرخامة الافتتاحية تمهيدا للافتتاح غدا الجمعه.



قرية بغداد :



كما واصل فريق العمل تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بقرية بغداد ، بالمشاركة الجماعية والإيجابية من جميع الموظفين بديوان عام المجلس لتنفيذ أعمال النظافة والتجميل الجارية بالقرية .. حيث تم دهان جميع البلدورات بالطرق والشوارع الرئيسية بلون موحد للتميز ، وإضفاء اللمسة الجمالية لشارع القرية .

بالاضافه الى إستكمال أعمال التشجير والتجميل الجارية الآن بالطرق الرئيسية والميادين والأماكن العامة بداية من مدخل مدينه الحسنة.