محمد صلاح يفوز بأفضل لاعب في مباراة ليفربول وفولهام

اختارت رابطة الدوري الإنجليزي، اللاعب محمد صلاح كأفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد فولهام، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد.

وحصل محمد صلاح على تصويت بنسبة ٥٨.٦٪؜ من قبل الجمهور على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

وفاز فريق ليفربول على نظيره فولهام، بهدف نظيف، من لقاء الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٩.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٥٩ نقطة بينما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر برصيد ٤٥ نقطة.