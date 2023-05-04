قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

اكتشف المسئولون في وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) نجاة قطة من فصيلة “كاليكو” من إرسالها بالبريد من الصين إلى كندا.

وقال بيندر كونر، رئيس العمليات في وكالة خدمات الحدود الكندية لقناة (CTV): "لاحظ الضباط أن صندوق الشحن قد تضرر وبه فجوة كبيرة في جانبه".

وأضاف أن الضباط شاهدوا القطة تختلس النظر من خلال ثقب في صندوق الشحن، وبدت وكأنها خجولة جدا عندما حاول مسئولو دورية الحدود إقناعها بالخروج.

القطة

وأكد: "عندما نظر ضابط وكالة خدمات الحدود الكندية إلى الصندوق، رأى الضابط عينين تحدقان إلى الوراء وتومضان، وبعد البحث تبين لنا أن القطة بصحة جيدة لكنها خائفة".

وتابع: "اتصلنا بوكالة فحص الأغذية الكندية (CFIA) وBC SPCA، الذين أرسلوا بدورهم ضابط مراقبة الحيوانات لإحضار القطة مباشرة إلى عيادة بيطرية للطوارئ".

تفاصيل

وأمضت القطة أسبوعا مع طبيب بيطري للطوارئ، كما تم تطعيمها ضد داء الكلب، وإعادة ترطيبها واختبارها في بحث عن الطفيليات والأمراض الأجنبية.

وقالت كريستا شو، مديرة مركز ريتشموند للحيوانات في “بي سي إس بي سي إيه” في بيان: "لا أحد يعرف المدة التي أمضتها القطة في السفر، لذلك بقيت في عيادة الطوارئ البيطرية لمدة أسبوع لتحقيق الاستقرار".

وأخذت أم حاضنة القطة الملقبة بـ “بضاعة ثمينة” من أجل التبني.