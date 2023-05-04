تفاصيل لأول مرة عن مبادرة دانا حمدان و سبب سعادتها.. فيديو

هتفضل في ذاكرتي العمر كله

أكدت الفنانة دانا حمدان، أنها كانت في غاية سعادتها في رمضان السابق، بسبب مبادرة " أنا عازماني عندكم"، و التي كانت تذهب فيها إلى أهالى و منازل مختلفة للفطار معهم في شهر رمضان.

و أوضحت دانا حمدان، خلال لقائها ببرنامج "الستات"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أنها كانت تتعرض كثيرًا للنصائح بخصوص هذه الزيارات من متابعيها، و لكنها لم تشعر أبدا بالخوف معقبة:" الدار أمان"، و أنها تثق جدًا بمتابعيها.

و أضافت دانا حمدان أنها كانت سعيدة جدًا بكل الأهالى الذين زارتهم، قائلة:" كانوا أهل كرم و ناس جمال و محترمين، و كان أستقبالهم أكثر من رائع و أسعدوني جدا". متابعة:" أنا قعدت في حالة من السعادة في رمضان ده، هتفضل في ذاكرتي العمر كله".

رسالة عن المسنين

و أشارت دانا حمدان، إلى أنها ذهبت إلى دار مسنين في أولى أيام رمضان، و أنها أختارت أن تكون هذه البداية، لتوصيل رسالة للجمهور أن يتذكروا المسنين و يقوموا بزيارتهم، فهم في حاجة للونس و السؤال، مؤكدة سعادتها المطلقة في فطار المطرية، معقبه:" كان مشهد الإفطار رائع، من المودة و الألفة و المحبة..رسائل كتير شفتها في اللحظة دي".

