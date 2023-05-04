ما هو التريبتك الخاص بسيارات المصريين والأجانب وأهميته| تفاصيل

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تعديلات في تمت علي ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والقادمين الي مصر عن طريق البر، بالإضافة الي أن السيارات التي تحصل علي تربيتك تظل في مصر مدة 6 شهور خلال السنة بالكامل، ويمكن مدها بناء علي أسباب مبررة.

دفتر عبور جمركي “ التريبتك”

وفي ذلك السياق أوضحت وزارة المالية قائلة: "إن هذا المد يكون بما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم".

دفتر عبور جمركي “ التريبتك”

ومن جانبها تابعت مصلحة الجمارك المصرية قائلة " أنه تم تعديل فئات مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية ليصبح 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول 3 أشهر أو جزء منها، و175 دولار أو ما يعادلها لـ 3 أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% في حالة مد صلاحية السير، و50 دولار أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تتجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهر واحد.

دفتر عبور جمركي “ التريبتك”

التريبتك عبارة عن دفتر مرور جمركي للسيارات، وهو عبارة عن وثيقة جمركية دولية تسمح بدخول السيارات لأى دول لمدة معينة ومحددة، وذلك وفقاً لشروط معاهده الأمم المتحدة الخاصة بالإدخال المؤقت للمركبات لعامي 1954 و1956، ويعتبر التريبتك جواز سفر خاص بالسيارة معتمد وصادر من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للسياحة، ويمكن إصداره فقط من قبل أعضائهما في 124 دولة.

دفتر عبور جمركي “ التريبتك”

التريبتك عبارة عن وثيقة ضمان جمركي مؤمنة عالمياً تؤكد أن رسوم وضرائب الجمرك الخاصة بالسيارة، ستدفع في حالة عدم عودة السيارة إلى البلد التي أتت منه، أما إذا لم يكن لديك دفتر مرور جمركي " تريبتك"، سيترتب عليك دفع ضمان مالي جمركي في البلد المسافر إليه، ولدى عودة السيارة إلى البلد المسجلة فيه سيستغرق استرداد مبلغ الضمان المالي أسابيع أو أشهر.

دفتر عبور جمركي “ التريبتك”

تذكرة رحلة السيارة المسافرة عبارة عن وثيقة دولية مقبولة من قبل الجمارك في جميع أنحاء العالم، ويعمل أعضاء AIT و FIA ، وهم الوحيدون المخولون بإصدار CPD تذكرة الرحلة، ويلتزمون الأعضاء بدفع الرسوم الجمركية إذا لم تعود هذه السيارة إلى بلد التسجيل الدائم بعد انتهاء فترة سفرها.

دفتر عبور جمركي “ التريبتك”

يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي 6 أشهر في السنه.