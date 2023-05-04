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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: كلمة السيسي بالحوار الوطني عبّرت عن ثقته في المصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن أمس، الأربعاء، كان تدشينا لبداية الحوار الوطني، لافتًا إلى أنه وكل الحضور استمعوا بإمعان لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أرسل من خلالها عدة رسائل، منها السعي إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، ووضع خارطة طريق لمستقبل الأبناء والأحفاد، بالإضافة إلى أهمية الحوار في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن.

وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية أمل صالح، أنّ الرئيس السيسي شدد على أن الجميع يعمل من أجل صالح الوطن لرسم ملامح الجمهورية الجديدة، كما أنّ الدولة المصرية تمتلك كفاءات العقول، وهو ما يعبر عن ثقة رئيس الجمهورية في المصريين.

وأكد رئيس حزب الريادة، أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على التنوع، وهو ما يعبر عن رسالة لكل الحضور وكل أطياف القوى السياسية، مشيرًا إلى أنه أكد أن الاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز من كفاءة المخرجات، فمن سمة الحوار إمكانية وجود اختلافات، ولكن يمكننا الخروج برؤية واحدة.

رئيس حزب الريادة حزب الريادة الحوار الوطني السيسي

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