إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة اليوم وغدا.. تفاصيل

أكدت مقدمة بونامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية أن الطرق الجديدة اللي تم افتتحها مؤخرا تستوعب كم كثافات مروريه كبير بالأضافة إلى أن الطرق على أحدث النظم الخاصة بالطرق و اكثر من رائعة.

ونوهت إلى أن الهيئة القوميه لمترو الانفاق اعلنت أن في إطار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث المترو مترو تم إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو لإستكمال تنفيذ اعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهره وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعه.

وسيتم واعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ؛ كما اكدت الهيئة ان الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد في محطة شبرا الخيمه وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بخط جامعة القاهرة خلال هذه الفترة.