هجوم إرهابي.. الكرملين يرد على محاولة اغتيال بوتين

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل عن رد روسيا على الهجوم الإرهابي على الكرملين.

وقال بيسكوف خلال الإفادة الصحفية اليومية، إن الحديث لا يمكن أن يدور سوى عن خطوات مدروسة تتوافق مع المصالح العليا للبلاد.

وتابع بشأن رد الفعل الروسي: "قد يأخذ أي صورة من الصور، لا أتمكن من الحديث عن تفاصيل، إلا أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية هجوم إرهابي، ولا يمكننا الحديث سوى عن خطوات مدروسة ومتوازنة وتتوافق مع مصالحنا".

ردّت موسكو، اليوم الخميس، في نبأ عاجل على محاولة اغتيال بوتين، وقالت: "نعلم أن قرار الهجوم على الكرملين تم اتخاذه في واشنطن وليس كييف".

وأضافت روسيا: "بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة ولا تغيير في وتيرة عملياتنا العسكرية بأوكرانيا، ردّنا على الهجوم على الكرملين سيكون حاسمًا ومتوازنًا ووفقا لمصالحنا".



وقال الكرملين: كييف تنفذ فقط القرارات التي تتخذها واشنطن".