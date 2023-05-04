رد حاسم ونعلم أنها واشنطن وليس كييف|بيان عاجل من روسيا بعد محاولة اغتيال بوتين

ردّت موسكو، اليوم الخميس، في نبأ عاجل على محاولة اغتيال بوتين، وقالت: "نعلم أن قرار الهجوم على الكرملين تم اتخاذه في واشنطن وليس كييف".

وأضافت روسيا: "بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة ولا تغيير في وتيرة عملياتنا العسكرية بأوكرانيا، ردّنا على الهجوم على الكرملين سيكون حاسمًا ومتوازنًا ووفقا لمصالحنا".



وقال الكرملين: كييف تنفذ فقط القرارات التي تتخذها واشنطن".



كان قد قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إنه لا يمكن الحديث عن أي عزلة عاناها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وأضاف أنطونوف - في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس /الأربعاء/ - إن "الأمريكيين كانوا يريدون تهيئة أجواء باردة أثناء استقبال وزيرنا"، مشيرا إلى أن كل المقاعد في القاعة التي جرى فيها المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كانت "مشغولة".