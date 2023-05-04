بعد محاولة اغتيال بوتين .. بيان عاجل من الصين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنه يتعين على أطراف الأزمة الأوكرانية تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وأضافت متحدثة الخارجية الصينية خلال الإفادة الصحفية لماو نينغ اليوم الخميس، تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وعلى جميع الأطراف تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وسلّط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على حادث استهداف الكرملين في العاصمة الروسية موسكو أمس الأربعاء عن طريق طائرتين بدون طيار وما قد يمثله ذلك الهجوم من تهديد لحياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا من جانب أوكرانيا التي وجهت لها روسيا أصابع الاتهام بشن هذا الهجوم وتعهدت بالرد في الوقت الذي تراه مناسبا.

ويضيف المقال، الذي شارك في كتابته كل من الصحفيين بيجوتر سوير ودان صباغ، أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بادر بإنكار تورط بلاده في أي محاولة لتهديد حياة الرئيس الروسي أو في الهجوم الذي استهداف مقر الحكم في روسيا، مؤكدا أن قواته تحارب فقط داخل الأراضي الأوكرانية وليس خارجها.

