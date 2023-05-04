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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل اجتماع الرئيس مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية.. فيديو

اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فيديو لتفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية. 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ، صباح اليوم الخميس، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقدة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية.

تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعاكاستها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة.

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وقد أشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها، والدور التي تقوم به في حماية حدود الدولة المصرية ضد كافة العدائيات والتهديدات المحتملةـ فضلا عن مساهمتها في دعم مكونات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة، بالتعاون مع كافة مؤسسات الجولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.  

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