الأمن يكشف حقيقة طرد سيدة مسنة من منزلها بالقاهرة

كشف رجال الأمن بالقاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تضرر إحدى السيدات من أحد أقاربها لقيامه بطردها من منزلها والاستيلاء عليه بالقاهرة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية ، متضمناً تضرر إحدى السيدات من نجل عمتها لقيامه بطردها من منزلها والاستيلاء عليه وتهديدها ونجلها بالقتل لإجبارهما على تركه وكذا الإدعاء بوجود آثار أسفل المنزل بالقاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18/4/2023 تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من نجل عمتها وزوجته لقيامهما بمنعها من دخول الشقة محل سكنها بسبب خلافات عائلية حول الميراث.

وبالإنتقال للعقار محل الشكوى تبين أن المشكو فى حقها قامت بشراء الشقة من زوجها عقب قيامه بشراء العقار محل البلاغ ، وبإستكمال الفحص تبين أن العقار ملك المشكو فى حقه عدا الشقة محل الشكوى ، كما تبين عدم وجود أعمال حفر بالمنزل تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.