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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرة تبشر عودتها بصيف حار جداً على مستوى العالم .. تفاصيل

ظاهرة إل نينيو
ظاهرة إل نينيو

عرضت فضائية “يورونيوز”تقريرا بعنوان، ما هي ظاهرة إل نينيو التي تبشر عودتها بصيف حار جداً على مستوى العالم؟.

ووفقا للتقرير، تسببت ظاهرة إل نينيو خلال السنوات الثماني الأخيرة في أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة على الإطلاق في كوكبنا. واليوم هناك إنذار من الأمم المتحدة، وتحديدا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يفيد بأن على العالم التحضر لدرجات حرارة قياسية بسبب هذه الظاهرة.

يرجح علماء المناخ إلى حد كبير تشكل ظاهرة إل نينيو المناخية هذه السنة، لتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة إلى حد تسجيل درجات قياسية جديدة في سياق الاحتباس الحراري، وهذا ما حذرت منه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أمس الاربعاء.

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