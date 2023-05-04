بسبب اليوان الصيني.. وقف تسوية المعاملات التجارية بين روسيا والهند بـ الروبية

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مسؤولين بالحكومة الهندية ومصدر مطلع على الأمر بشكل مباشر، أن الهند وروسيا علقتا المحادثات بشأن تسوية المعاملات التجارية الثنائية بالروبية الهندية.

وحسب “رويترز”، قال أحد المصادر: "لا نريد الإصرار على تسوية المعاملات التجارية بالروبية بعد الآن، فهذه الآلية ببساطة لا تعمل".

وبحسب قوله، فقد بذلت نيودلهي قصارى جهدها لتنفيذ الدفع بعملتها الوطنية، لكنها فشلت.

وأشارت مصادر “رويترز”، إلى أن شهورًا من المفاوضات لم تقنع روسيا باستخدام الروبية.

وأضافوا أن موسكو تريد أن يتم الدفع بـ اليوان الصيني أو بعملات أخرى.

وقال مسؤول آخر إن البلدين بدآ في البحث عن بدائل بعد فشل آلية تسوية الروبية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأكدت المصادر أن التجارة مع روسيا مستمرة على الرغم من العقوبات الدولية ومشاكل المدفوعات.

وقال مسؤول حكومي إن بعض المدفوعات تتم بالدرهم وبعض العملات الأخرى، لكن معظمها لا يزال بالدولار.

في الوقت نفسه، يتم استخدام طرق مختلفة للتسوية التجارية، بما في ذلك من خلال بلدان ثالثة.