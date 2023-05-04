عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لا يوجد أدنى شك بأن نظام كييف يقف وراء الهجوم على الكرملين

صدى البلد

   أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد لديها أدنى شك في أن كييف تقف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين، مؤكدة تنديدها وإدانتها لهذا الهجوم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس:"نُدين بشكل حازم محاولة ارتكاب أعمال إرهابية ليلة 3 مايو الجاري ضد الكرملين في موسكو عبر الطائرات المسيرة.

 وأضاف البيان:" ليس هناك شك في أن نظام كييف يقف وراء هذا الهجوم، والذي طالما دعم واستخدم بوعي الأساليب الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية والمدنيين"، منوها بتفجير جسر القرم في 8 أكتوبر 2022 والضربات على أهداف غير عسكرية في مناطق بريانسك وبيلجورود وروستوف والعديد من أعمال التخريب الأخرى. 
وتابعت الخارجية في بيانها:" لقد باتت موسكو أيضا الآن هدفا للأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث اكتسبت هذه الأنشطة زخما غير مسبوق".

وأكد البيان أن تصرفات السلطات الأوكرانية النازية الجديدة و محاولة اغتيال رئيس روسيا تأتي عشية يوم النصر في 9 مايو، الذي سيحضره قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى الذين بذلوا الدماء في الحرب ضد النازية والفاشية، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

تفاصيل الحفل الغنائى قبل مباراة الأهلي وبيراميدز فى السوبر المصري غدا

تصرف مقصود من الملك تشارلز لتجنب المزيد من الفضائح بحفل التتويج|ما هو؟

غلق محور التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة لرفع منسوب الرصف

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

استراليا: تتويج الملك تشارلز الثالث رمزًا لحقبة الاستعمار البريطاني

بعد محادثة سرية.. كلوب يكشف حقيقة معاقبة محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

تغيير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ