روسيا: لا يوجد أدنى شك بأن نظام كييف يقف وراء الهجوم على الكرملين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يوجد لديها أدنى شك في أن كييف تقف وراء الهجوم الإرهابي على الكرملين، مؤكدة تنديدها وإدانتها لهذا الهجوم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس:"نُدين بشكل حازم محاولة ارتكاب أعمال إرهابية ليلة 3 مايو الجاري ضد الكرملين في موسكو عبر الطائرات المسيرة.

وأضاف البيان:" ليس هناك شك في أن نظام كييف يقف وراء هذا الهجوم، والذي طالما دعم واستخدم بوعي الأساليب الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية والمدنيين"، منوها بتفجير جسر القرم في 8 أكتوبر 2022 والضربات على أهداف غير عسكرية في مناطق بريانسك وبيلجورود وروستوف والعديد من أعمال التخريب الأخرى.

وتابعت الخارجية في بيانها:" لقد باتت موسكو أيضا الآن هدفا للأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث اكتسبت هذه الأنشطة زخما غير مسبوق".

وأكد البيان أن تصرفات السلطات الأوكرانية النازية الجديدة و محاولة اغتيال رئيس روسيا تأتي عشية يوم النصر في 9 مايو، الذي سيحضره قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى الذين بذلوا الدماء في الحرب ضد النازية والفاشية، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا.