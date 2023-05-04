الزراعة افتتاح موسم حصاد القمح في منطقة سهل الطينة محافظة بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان يرافقه الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي والقيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد موسم حصاد محصول القمح للموسم 2023 بمنطقة سهل الطينه شرق بورسعيد وسط فرحة عارمة لاهالي المنطقة بزيادة الإنتاجية بسبب توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مستلزمات الإنتاج من أسمدة مدعمة وتقاوى ومبيدات معتمدة وارتفاع سعر توريد القمح الي 1500 جنيه .



وقام "عبدالعال" بنقل شكر الوزير السيد القصير وزير الزراعة الى محافظ بورسعيد علي ما يقدمه من خدمات وتذليل عقبات المزارعين كذلك شكر أهالي المنطقة لوعيهم باستخدام أساليب الزراعة الحديثة وتحملهم مشاق تحويل اراضي منطقة سهل الطينه الشديدة الملحية الى اراضي خصبة صالحة للزراعة مثل أراضي الدلتا