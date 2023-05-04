صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

لفت ظهور الإعلامية والشاعرة الكويتية، نهي نبيل بما وصفتها بأنها "أول مرتعشه -قلادة- في تاريخ الخليج العربي الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن وزنها المحدد.

قالت نهي نبيل خلال ظهورها في مقطع فيديو قصيرعبر مواقع التواصل: “هذه المرتعشه الذهب أتقل مني -ما شاء الله- وتعتبر أطول مرتعشه في الخليج كله، مصنوعه بالإمارات".

أطول مرتعشة

وكان من بين التعليقات على الفيديو المنتشر: “كيف تمشي بيها السيدات”، “شكلها والله جميل”، “تعرض حياة صاحبتها للخطر”، “أكيد اللي بيدي يشتريها راح يستثمرها فقط”.

ويعد من أغرب المنتجات التي صنعت من الذهب بالكامل أو دخل في صناعتها الذهب "فستان ذهب، وقميص ذهب، وسيارة مطلية بالذهب، والتابوت الذهب، قناع من الذهب للوجه، وعدسات لاصقة ذهب، وكبسولات ذهب.

أطول قلادة تلفت الأنظار

أطول قلادة تلفت الأنظار

أطول سلسة تلفت الأنظار