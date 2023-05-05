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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتوفير حوافز لجذب المستثمرين المصريين فى مناطق شرق التفريعة ودمياط

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان

قال النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه لابد من توفير الدولة لحوافز لجذب المستثمرين المصريين فى مناطق شرق التفريعة ودمياط ، وأى منطقة صناعية اخرى.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا مشاكل كثيرة سنقوم برصدها فى لجنة الصناعة بالبرلمان وعمل توصيات بها للوزارات المختصة ، لكى تتعاون مع بعضها البعض حتى تخرج لنا قانون يمنح تسهيلات لكل المستثمرين بشكل عام.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الجاري.

 وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، أن خطب الجمعة تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء الدينية أو الاجتماعية والإنسانية وغيرها. 

وقال: فيما يتعلق بموضوعات خطبة الجمعة، تركت لدى أمانة المجلس موضوعات خطب الجمعة لمدة عام، موضوعات متنوعة تعالج الجوانب الإيمانية والمجتمعية، مثل أهمية الاستثمار فى حياتنا، التاجر الأمين، ومن خطب شهر شوال الحالى، الأولى عن حق الرحم وصلة الأرحام، قضية اجتماعية يحتاج إليها أهل القرى والمدن، والجمعة الثانية عن حق العمل بمناسبة عيد العمال، وأهمية العمل وإتقانه، موضوع يتصل بالاقتصاد، والجمعة القادمة تتعلق بموضوع الحفاظ على الأوطان، تليها أسماء الله الحسنى، سنن الله الكونية فى القران الكريم، وغيرها.

 وأشار إلى أن هناك برامج ودورات تأهيلية وتدريبية للأئمة والخطباء والوعاظ مستمرة ولا تنقطع، وهناك دورة ستعقد الأسبوع القادم خاصة بأئمة شمال سيناء، وأعلنا عن 3400 منحة ماجستير مجانية، هناك جهود غير مسبوقة فى عملية التدريب والتأهيل غير المسبوق، وهناك دورة التميز العلمى بالشراكة بين الأزهر والأوقاف.

حوافز شرق التفريعة دمياط المستثمرين المصريين المستشار الدكتور حنفى جبالى

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