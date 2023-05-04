رئيس حزب الإصلاح والتنمية: ننطلق في حوار جاد ينعكس إيجابيا على المواطن

علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني في مصر أمس.



وقال هشام عبد العزيز في مداخلة هاتفية لقناة " إكسترا نيوز"، :" الحزب قام بتقديم مقترحاته ووجهة نظره تجاه مختلف قضايا المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية ".

وأضاف هشام عبد العزيز :" المشهد كان رائعا في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والرئيس السيسي وعد وأوفى بانطلاق الحوار الوطني ".

وتابع هشام عبد العزيز :" كافة أطياف المجتمع المصري شاركوا في الحوار الوطني ، وتجمعنا بمصلحة وطنية واحدة ".

وأكمل هشام عبد العزيز :" القيادة السياسية ترعى الحوار الوطني وكافة الأطياف السياسية تشارك في الحوار الوطني، مضيفا:" نحن ننطلق في حوار جاد ينعطس إيجابيا على المواطن المصري ".

