عالية المهدي: القطاع الخاص يوظف 75% من القوى العاملة في مصر ..فيديو

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وأستاذ الاقتصاد أن رأس المال جبان وتصريحات بعض المستثمرين لم تكن موفقة.

وقالت عالية المهدي، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن دور القطاع الخاص متراجع ويحتاج إلى دعم، مؤكدة أن القطاع الخاص يوظف 75% من القوى العاملة في مصر، لذا لا بد من تشجيع الإستثمار بكل الوسائل.

وتابعت عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وأستاذ الإقتصاذ، أنه يجب أن يزيل المجلس الأعلى للإستثمار العقبات أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تواجه عقبات متراكمة.

موجها للقطاع الخاص

وأشارت عالية المهدي إلى أنه يجب أن يتم إصدار قرارات سريعة لإزالة معوقات الإستثمار، مؤكدة أن 62% من الإئتمان كان موجها للقطاع الخاص خلال العشر سنوات الماضية.



