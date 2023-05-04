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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حبس 31 من مشجعي الترجي على خلفية أحداث الشغب بدوري أبطال أفريقيا

ستاد رادس
ستاد رادس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، حبس عدد من مشجعي نادي الترجي التونسي، على خلفية أحداث الشغب الذي حاوطت مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مناوشات دارت بين جماهير الترجي وقوات الأمن التونسية، ما أدى لتأخير انطلاق الشوط الثاني لمباراة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، فإن قاضي التحقيق التونسي، أمر بحبس 31 فردًا من مشجعي الترجي بسبب أعمال الشغب في مباراة شبيبة القبائل.

وأوضح التقرير أن الحبس سيستمر حتى انتهاء التحقيق في أحداث الشغب والعنف الخاصة بالمباراة.

واستمعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، لمرافعة الهيئة القانونية الخاصة بنادي الترجي الرياضي التونسي، بخصوص أحداث الشغب الخاصة بجماهيره في آخر مباريات الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب مصدر خاص في “كاف”، فإن الترجي أوضح أنه لم تحدث أي أعمال عنف طالت أرضية الملعب أو اقتحام للجماهير لأرضية الملعب، بل اقتصرت المناوشات في المدرجات، وهو ما دونه مراقب المباراة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قرارات “كاف” الخاصة بملف قضية الترجي خلال 24 ساعة.

ويسود الشعور داخل وفد الترجي بأنه لن يتم معاقبة النادي أو جماهيره، بل ستقتصر العقوبة على غرامة مادية، قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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