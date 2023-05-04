تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

قرار عاجل من النيابة بعد فيديو هبة السيد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول عقوبه البلوجر هبه السيد و اتجارها باطفالها مقابل زياده مشاهدات و متابعين

البلوجر هبة السيد هي صاحبة قناة "يوميات أم زياد وهبة" على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، فهي تنشر فيديوهات خاصة بيومياتها وروتين حياتها اليومي مع أطفالها و هي تحكى المواقف اللي اتعرضتلها خلال يومها.

البلوجر هبة السيد اتسببت في جدل واسع في الساعات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و هذا بعد ادعائها أن طفلها أقام علاقة غير مشروعة مع أخته الصغيرة شئ غريب و الأغرب انه عن طريق الام

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