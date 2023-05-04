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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

قرار عاجل من النيابة بعد فيديو هبة السيد

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

مذيعة صدى البلد ندى
مذيعة صدى البلد ندى ماهر

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول عقوبه البلوجر هبه السيد و اتجارها باطفالها مقابل زياده مشاهدات و متابعين  
البلوجر هبة السيد هي صاحبة قناة "يوميات أم زياد وهبة" على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، فهي تنشر  فيديوهات خاصة بيومياتها وروتين حياتها اليومي مع أطفالها و هي تحكى المواقف اللي اتعرضتلها  خلال يومها.

البلوجر هبة السيد اتسببت في  جدل واسع في الساعات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و هذا بعد ادعائها أن طفلها أقام علاقة غير مشروعة مع  أخته الصغيرة شئ غريب و الأغرب انه عن طريق الام 

للمزيد من التفاصيل يرجى متابعه الفيديو التالى :

البلوجر هبة السيد يوميات أم زياد وهبة لتواصل الإجتماعى علاقة غير مشروعة

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