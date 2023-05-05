يوم الجمعة.. أحسن دعاء لزوجتي المتوفية

أحسن دعاء لزوجتي المتوفية يوم الجمعة، تعد الزوجة شريكة الحياة وفقدان الزوج لزوجته من الأمور المحزنة ، ولايوجد أمام الزوج سوى الدعاء لها بعد فقدانها، والتصدق على روحها بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الأدعية والمأثورات التي وردت في الشرع الشريف حول الدعاء للمتوفي سواء كان ذكرا أو أنثى، ويستحب للزوج استغلال أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ويكثر من الدعاء لها، وفي السطور التالية أحسن دعاء لزوجتي المتوفية.



-اللهم اني استودعتك زوجتي فانها في ضيافتك تنشد رحمتك اللهم ارحمها برحمتك و اغفر لها وتجاوز عنها ووسع مدخلها و أمنها من الروع و آنسها من الوحشة. واسقها من حوض الجنة.

- اللهم ارحم نفسا فارقتنا و جسدا استعاذ بك من عذابك اللهم اجعلها من من يستظلون بظلك و أكتبها في اهل الجنة يا أرحم الراحمين.

-اللهم اني اشهدك اني راضي عن زوجتي اللهم بكرمك فارضي عنها وعني واجعلها زوجتي في الجنه اللهم ابني لنا عندك بيتا في الجنه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم احينا عليها وامتنا عليها ولاتقبضنا الا وانت راضي عنا اللهم ارحمنا وتقبلنا بعفوك و بكرمك.

- اللهم اني اسألك ان تجعل بشاير زوجتي من الشهداء عندك وتجمعني بها ف الجنة يارب العالمين.

-يارب عوّض فقيدتي عن هذه الدنيا بقصور وجنان ورحمة وريحان اللهم أرحمها برحمتك التي وسعت كل شيء.

- اللهم كما كانت رحيمة على القريب والغريب أرحمها وكما كانت كريمة فأكرمها بجنة عرضها السماوات والأرض وجميع اموات المسلمين.

-اللهم اجعل زوجتي في الفردوس الاعلى من الجنه اللهم انها احسنت الصحبة والعشره والحياة الزوجيه اللهم اني راضيا عنها اللهم اعف عنها وسامحها واكرم نزلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه.

-يارب أسكن فقيدتي حبيبتي في علييّن ومنازل من نور وحدائق أسوارها مما تشتهي وتطيب بها نفسها يارب بحجم قلبها الواسع وسّع قبرها وآنسها بلطفك اللهم ارحم زوجتي وجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

-اللهم بلل عطش روح زوجتى من أنهار جنتك، اللهم اروي قبرها وأجعل لها في كل قطرة مطر راحه ومغفره يارب العالمين.

-اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين وأغفر اللهم لزوجتي وتولها برحمتك يارب.

-اللهم إن زوجتي عندك.. اللهم ارحمها تحت الأرض.. واسترها يوم العرض.. ولا تخزها يوم البعث.. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم.

-اللهم ارحم زوجتي.. ووسع مدخلها.. ونور منزلها.. اللهم آنس وحشتها.. واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. ولا تجعله حفرة من حفر النار.

--اللهم وسع قبر زوجتي.. اللهم اجعل قبرها فرحًا وسرورًا كما كانت تفرح قلبي وتسعدني في الدنيا.

-اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور

-اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتَ أعلم به مني، أنت المقدم وأنتَ المؤخر وأنتَ على كل شيٍء قدير.

كلمات دعاء إلى زوجتي المتوفاة

كلمات دعاء إلى زوجتي المتوفاة، كلمات بحث انتشرت كثيرا على المحرك جوجل ، الأمر الذي يعد من نعم الوفاء للزوجة بعد وفاتها أن يهديها كلمات دعاء مؤثرة يصبّر المؤمن نفسه على فقدان زوجته، ويستحب للمسلم بالإضافة للكلمات والأدعية أن يبادر بتقديم الأعمال الصالحة التي يصل أجرها للميت، ويدعو لها بالمغفرة والثبات عند السؤال.

- اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً.

- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاء الأرض عن جنبيها.

-اللهم احشر زوجتي في زمرة الأنبياء والصالحين والشهداء، وأنعم عليها بالنظر إلى وجهك الكريم.. اللهم ارزقها الشرب من يد نبيك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدًا.

-اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

-اللهم انقله من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود اللهم ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

- اللهم اغفر ذنوب زوجتي.. وأنزل عليها الرحمة والسكينة في قبرها .. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وتعفو عن من تشاء.

-اللهم ارزقها شفاعة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعني بها في أعلى درجات الجنة.. وصل اللهم على محمد وعلى أله وصحبه

-اللهم أبدل زوجتي وقرة عيني دارًا خيرًا من دارها.. وأهلًا خيرًا من أهلها.. وادخلها يا الله الجنة من غير حساب.. اللهم اكفها شر عذاب النار وعذاب القبر وسوء المنقلب.

-يا رب لقد توفت زوجتي وأتت إليك.. فعاملها يا الله بما أنت أهله، وليس بما هي أهله.. اللهم جازها عن الإحسان إحسانًا.. وعن الذنب والإساءة عفوًا وغفرانًا.

-اللهم هوّن على زوجتي وشريكة عمري وحياتي سكرات الموت.. اللهم اجعل يومها الأول في القبر خير أيامها.. اللهم لا تجعلها حزينة أو وحيدة أو خائفة في قبرها.. اللهم اجعلها فرحة ومطمئنة.

-اللهم طهر زوجتي من الذنوب.. واغسلها بالماء والثلج والبرد.. ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهم اكفها شر فتنة القبر وشر عذاب القبر وارحمها واغفر لها

-اللهم اجعل زوجتي الحبيبة.. في بطن القبر مطمئنة.. وعند قيام الأشهاد آمنة.. وفي أعلى درجات جناتك سابقة.



دعاء للميت بعد الدفن

دعاء للميت بعد الدفن، ثبت عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه قال: (كان النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- إذا فرَغ مِن دَفْنِ المَيِّتِ وقَف عليه فقال: استَغفِروا لأخيكم وسَلُوا له التَّثبيتَ؛ فإنَّه الآنَ يُسأَلُ.

- اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

-اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاًاللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى

-اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً.

-اللهم اجعل زوجتي من المغفورين لهم وأنزل عليها رحماتك وعفوك ومغفرتك.. اللهم وسع قبرها وأكرم نزلها، وبرّد قبرها.. واجعل الجنة لها دارًا ومستقرًا.. وصل اللهم على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

-اللهم ارحم زوجتي وحبيبة عمري.. اللهم اغفر لها وعافها واعف عنها.. اللهم الطف بها وأفض عليها من واسع مغفرتك ورحمتك وكرمك.

-اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ.

- اللهمَّ أرجع نفسها إليك راضيةً، مرضيَّةً، وأدخلها في جنتك مع عبادك الصَّالحين. اللهمَّ إنها في ذمتك، وحبل جوارك، قِها من فتنة القبر، وعذاب النَّار، أنت أهل الوفاء فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.