عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حرك قارئا وعبدالعزيز خطيبا.. الأوقاف تستعد للجمعة الثالثة من شوال غدا

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

يستعد أئمة وزارة الأوقاف، لأداء خطبة وصلاة ثالث جمعة من شوال، غدا، حيث ينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر الجمعة من رحاب مسجد السيدة رقية رضي الله عنها بمدينة القاهرة.

الجمعة الثالثة من شوال

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من شوال بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبدالناصر حرك، وخطيبا الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف،  وذلك تحت عنوان:"الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان". 

افتتاح 6 مساجد جديدة 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 6 مساجد غدا الجمعة، منها 5 مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1111) مسجدًا منها (896) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(215) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء 
1. الجفجافة  - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء
مديرية أوقاف بني سويف
2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر 
مديرية أوقاف الجيزة
3. أبو طالب – السعودية – العياط 
4. الإيمان – عرب الترابين – الصف 
مديرية أوقاف الفيوم
5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم  شمال

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح. 

برنامج المنبر الثابت

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف.

ففي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد البدور بالمساعيد، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد غرب العريش، ومسجد آل عمار برمانة، ومسجد عمرو بن العاص بالمساعيد، ومسجد الكوثر الكبير، ومسجد الفاروق ببئر العبد، ومسجد الرحمن بالحسنة، ومسجد المحطة ببئر العبد، ومسجد المدينة 26 يوليو، ومسجد الرفاعي بالعريش، ومسجد أبي بكر الصديق بالعريش، ومسجد الهدى بشارع القاهرة بالعريش، ومسجد أم القرى بالعريش، ومسجد سعيد بن عامر شمال سيناء.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد بخيت، ومسجد صلاح الدين بالمنيل.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد الفتح، ومسجد الست حليمة.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد التقوى، ومسجد الزهور، ومسجد الشرقي ببلاط، ومسجد المجمع الإسلامي بالداخلة، ومسجد محمد عيد.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد الكبير المتعال، ومسجد الكريم، ومسجد صالح سليم، ومسجد التوفيق. 

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد آل صالح، ومسجد الفرشوطي، ومسجد العمري، ومسجد الكبير بالمراغة.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد الحنفي.

الأوقاف وزارة الأوقاف أئمة وزارة الأوقاف ثالث جمعة من شوال مسجد السيدة رقية الجمعة الثالثة من شوال مديرية أوقاف الجيزة مديرية أوقاف شمال سيناء مديرية أوقاف بني سويف شعائر الجمعة الثالثة من شوال الحفاظ على الأوطان مقاصد الأديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

موضوعات متعلقة

عالمة أزهرية: يجوز لولي الأمر تغيير قانون الإيجار القديم للتوازن بين المالك والمستأجر

ثمار التقوى في الدنيا والآخرة .. 10 أمور يكشفها علي جمعة

بمشاركة “صوفية العالم”|انطلاق ملتقي التصوف السادس بالمغرب.. 15 مايو

أفضل سورة تقرأ بعد الفجر .. تعادل قراءة القرآن 10 مرات

الذكر النبوي الخاص بالامتحانات.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويجعلك من المتفوقين

كيف تنزع من قلبك الحقد والحسد؟.. 10 أمور لا تغفلها

صلاة تعدل 12 سنة عبادة .. فضلها وكيف تدرك ثوابها ؟

10 كلمات من دعاء النبي في الفجر .. اغتنمها الآن

ترشيحاتنا

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

مصادر: اجتماع لوزراء الخارجية بالجامعة العربية الأحد لبحث عودة سوريا وأوضاع السودان

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

طائرات مسيرة في سماء كييف.. وأوكرانيا ترفع حالة التأهب

جمال عبدالحميد يكشف كواليس اعتذار الزمالك عن لقاء السوبر المصري

حبس 31 من مشجعي الترجي على خلفية أحداث الشغب بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

قبّل يدها أمام الجميع| من هي سيدة دمنهور صاحبة الفضل على مصطفى درويش؟

يجيب جلطة وسكتة قلبية .. كيف تتخلص من التوتر فى العمل 

فيديو

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ