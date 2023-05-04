حرك قارئا وعبدالعزيز خطيبا.. الأوقاف تستعد للجمعة الثالثة من شوال غدا

يستعد أئمة وزارة الأوقاف، لأداء خطبة وصلاة ثالث جمعة من شوال، غدا، حيث ينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر الجمعة من رحاب مسجد السيدة رقية رضي الله عنها بمدينة القاهرة.

الجمعة الثالثة من شوال

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من شوال بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبدالناصر حرك، وخطيبا الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، وذلك تحت عنوان:"الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان".

افتتاح 6 مساجد جديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 6 مساجد غدا الجمعة، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1111) مسجدًا منها (896) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(215) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. الجفجافة - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء

مديرية أوقاف بني سويف

2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر

مديرية أوقاف الجيزة

3. أبو طالب – السعودية – العياط

4. الإيمان – عرب الترابين – الصف

مديرية أوقاف الفيوم

5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم شمال

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح.

برنامج المنبر الثابت

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف.

ففي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد البدور بالمساعيد، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد غرب العريش، ومسجد آل عمار برمانة، ومسجد عمرو بن العاص بالمساعيد، ومسجد الكوثر الكبير، ومسجد الفاروق ببئر العبد، ومسجد الرحمن بالحسنة، ومسجد المحطة ببئر العبد، ومسجد المدينة 26 يوليو، ومسجد الرفاعي بالعريش، ومسجد أبي بكر الصديق بالعريش، ومسجد الهدى بشارع القاهرة بالعريش، ومسجد أم القرى بالعريش، ومسجد سعيد بن عامر شمال سيناء.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد بخيت، ومسجد صلاح الدين بالمنيل.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد الفتح، ومسجد الست حليمة.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد التقوى، ومسجد الزهور، ومسجد الشرقي ببلاط، ومسجد المجمع الإسلامي بالداخلة، ومسجد محمد عيد.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد الكبير المتعال، ومسجد الكريم، ومسجد صالح سليم، ومسجد التوفيق.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد آل صالح، ومسجد الفرشوطي، ومسجد العمري، ومسجد الكبير بالمراغة.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد الحنفي.