وزير الأوقاف يكرم الشيخ صلاح الجمل وكبار القراء لتميزهم في ليالي رمضان

كرمت وزارة الأوقاف، صباح اليوم عددا من كبار القراء والمبتهلين، لتميزهم خلال شهر رمضان الماضي، بإحياء الليالي الرمضانية ضمن الأنشطة الدعوية.

وشمل تكريم الأوقاف اليوم، الشيخ صلاح الجمل، والدكتور أحمد نعينع والشيخ الطاروطي، وآخرين.

تجديد الفكر وبناء الوعي

فيما أكد الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة أنه من الشرف أن نكون في رحاب هذا الصرح العظيم أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والتي تقف شاهدًا على اهتمام أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتجديد الفكر الإسلامي وتأهيل الأئمة والواعظات من داخل مصر وخارجها من خلال بناء الوعي الرشيد والوقوف على حقائق الأمور وفهم الأحداث المحيطة بنا فهمًا صحيحًا، حتى ينطلق المتدربون بعد التأهيل بفهم ووعي يبدد أي جهل معرفي ويصوب أي انحراف فكري.

وقد شهدنا أمس تخرج الدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك في إطار خطة الوزارة للتدريب والتثقيف المستمر وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية في ظل اهتمام الوزارة بمواكبة العلوم العصرية، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على رعايته لأهل القرآن، وتقديره لدور الأئمة والقراء والمبتهلين على ما قاموا به من جهد عظيم مشهود وأداء مشكور في تنفيذ خطة وزارة الأوقاف والتي استشعر صداها القاصي والدني.

واكد استمرار جميع أئمة وزارة الأوقاف وقياداتها على العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبذل كامل الجهد في نشر صحيح الدين، وبث الفكر الوسطي المستنير، وسوق الخير للبشرية كلها سوقًا جميلًا بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، بصبر الواثقين ويقين الصادقين وإيمان المطمئنين.