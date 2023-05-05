دعاء لحفظ الجنين من الحسد والموت

دعاء لحفظ الجنين من الموت، تبحث الكثير من النساء عن دعاء لحفظ الجنين من الموت، وتثبيته خاصة في الشهور الثلاثة الاولى، وتستعين على ذلك بالدعاء والغذاء الجيد ومتابعة الطبيب وحسن الظن بالله حيث روي عن أبي هريرة أنّه قال: « قال اللهُ -عزَّ و جلَّ- ، أنا عند ظنِّ عبدي، و أنا معه إذا دعاني.



ومن الامور المهمة التي يجب على الأم الحرص عليها في دعاء لحفظ الجنين تقرا آية الكرسي اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .



-قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ*اللَّـهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ).(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ-

-قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَـهِ النَّاسِ*مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.



-آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.



وتدعوا قائلة أقول على نفسي وعلى جنيني الف الف لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. بسم الله علي كل شي اعطاني اياه ربي , بسم الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم

اللهم يامن امسكت السماء ان تقع على الأرض وهي بلا اعمدة امسك مافي رحمي واتمم له علي خير

اللهم اني اعيذك مافي رحمي بكلماتك التامه من كل شيطان وهامه وكل عين لامه.. اللهم اسالك ان تحفظه وتجعله ولدا ذكرا بارا معافي كامل الخلقه دون زياده او نقصان اللهم لامانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت.

دعاء تحصين الجنين من الحسد

دعاء تحصين الجنين من الحسد، عظم الدين الإسامي عبادة الدعاء وجعل له أجرا عظيم في الدنيا والآخرة، والحسد ذكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وعلاجه يسره الشرع الشريف في المداومة على الرقية الشرعية وقراءة الأذكار صباحًا ومساء وورد يومي من القرآن الكريم، وقد يتعرض الجنين للحسد لذا يستحب الحرص على الرقية الشرعية وقراءة المعوذتين وآية الكرسي لتحصين الجنين من الحسد.

اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين

-اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام. برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

-اللهم اكتب له الرزق الواسع، اللهم واكتبه من الصالحين.

-اللهم اجعله من حفظة كتابك والعاملين به.

اللهم إنّي أسألك أنّ لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

-اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.

- اللهم اكتب له المعافاة في الدين والدنيا، واجعله اللهم اجعله بارا بوالديه.

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

اللهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل.

أدعية حفظ الجنين

أدعية حفظ الجنين، يمكن ترديد أدعية حفظ الجنين بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك.

اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، اللهم إنك وهبته لي من غير حولٍ مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حولٍ مني ولا قوة، اللهم اجعله من صالح عبادك، وحفظة كتابك، ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشةۚ.

اللهمّ أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالمًا سليمًا عافيًا متعافًا، لا شر فيه ولا ضر، اللهم واجعله من عبادك الصالحين وجنّبه الشيطان، واجعله نصرة وذخرًا وخيرًا للإسلام والمسلمين.

-اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلماً مؤمناً، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

- اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك وتيسر لي أمر ولادتي

-ربِّ هبْ لي من لدنك ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء، ربِّ لا تذره فردًا وأنت خير الوارثين، ربّ اجعله مقيم الصّلاة ومن ذريته ربّنا وتقبّل دعاء، اللهم اكتب له طولَ العمر، وحُسن العمل، وسعة الرّزق، وسعادة الدارين، اللهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله

