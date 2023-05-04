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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي.. تفاصيل

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس البنك الدولى

استقبل المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة كريستوفر ستيفنز - نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، والوفد المرافق له. 

 

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والبنية التحتية.

 

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكد أهمية التعاون والتنسيق مع البنك، فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ووضع جدول زمني للانتهاء منه في جميع فروع مجلس الدولة.

 

كما تناول اللقاء بحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال تدريب السادة قضاة مجلس الدولة.

 

واستعرض فريق العمل بالبنك الدولي الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ خُطة عمل التحول الرقمي بالتنسيق مع فريق عمل مجلس الدولة، ووزارة التعاون الدولي.

 

وأكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي حرص البنك على التعاون والتنسيق مع مجلس الدولة المصري؛ للانتهاء من التحول الرقمي وتوسيع نطاق الإصلاحات التي تخدم المواطنين.

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