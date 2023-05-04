الصفدي: جامعة الدول العربية ستنظر في عودة سوريا إليها قريبا

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن جامعة الدول العربية ستنظر في عودة سوريا إلى الجامعة قريبا.

جاء ذلك في تصريحات له علي خلفية حواره مع قناة سي ان أن

مساء اليوم الخميس.

كما أشار الصفدي الي استضافة الأردن، قبل يومين،اجتماع عمّان التشاوري بشأن سوريا، والذي ضم الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا، متابعة لاجتماع استضافته السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن والعراق ومصر.

وأبان الصفدي إن هذين الاجتماعين عقدا “لنرى ما يمكننا القيام به من أجل العمل معا للوصول إلى حل يتوافق مع القرار 2245 وعلى أساس نهج خطوة بخطوة”.

وشدد علي يعي الجميع لوضع نهاية واقعية للأزمة السورية بعيدا عن الوضع الراهن غير المجدي والخطير، حيث لا شيء يتحرك للأمام والوضع يتدهور..