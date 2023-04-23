الخارجية الأردنية تعلن عودة 343 من رعاياها في السودان

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان ،اليوم الأحد، أنه وبتوجيهات ملكية سامية أقلعت قبل قليل أربع طائرات تابعة ل سلاح الجو الملكي الأردني من مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان الشقيق متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان، تحمل على متنها ٣٤٣ مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في دولة فلسطين و العراق وسوريا، وجمهورية ألمانيا الصديقة.

وودع السفير الأردني الدكتور سائد الردايدة برفقة طاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الأجلاء أمس من الخرطوم، طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي أقلعت من مطار بورتسودان، حتى وصولهم اليوم، ضمن وزارة الداخلية الأردنية والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة ومركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على أعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة، التي تم تشكيلها منذ بداية الازمة في السودان.

وكانت فد أقلعت الطائرات سلاح الجو الملكي الأردني صباح اليوم، من عمان يرافقها وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية الأردنية.