كوريا الشمالية تحرق دميتي الرئيسين بايدن ويون.. وسيئول تكشف السبب

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنها تشعر بالأسف تقارير بسبب كورية شمالية حول مراسم حرق دميتي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول.

وقال مسئول بوزارة الوحدة الكورية، إن “كوريا الشمالية تعرب بطرق متعددة عن استيائها من إعلان أمريكا لتعزيز الردع الموسع بين كوريا الجنوبية وواشنطن”.

وأضاف أنه من المؤسف للغاية أن تنشر وسائل الإعلام الرسمية عملا مبالغا فيه مثل مراسم الحرق.

وقال إن كوريا الشمالية حاولت تشديد قبضتها على الشعب الكوري الشمالي من خلال تسليط الضوء على التهديدات الخارجية.

وأضاف: "من الصعب التقييم في هذه المرحلة ما إذا كانت كوريا الشمالية تحاول السيطرة على مدى تعبيرها عن الاستياء أم أن هناك عوامل أخرى".