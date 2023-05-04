أسعار الذهب.. ارتفاع مفاجئ عالميا.. وهذا موقف السوق المحلي

صعدت أسعار الذهب عالميا لتقترب من مستويات مُرتفعة على نحو قياسي اليوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة، وفقًا لوكالة رويترز.

أسعار الذهب الخميس

وبحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2055.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2063.20 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية، مُقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغها في 2020.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق، ولم يقل المركزي إنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المُقبلة؛ لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة "ربما يكون ملائمًا".

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 %، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.72 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 1056.29 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 1433.75 دولار للأوقية.

الروبل ينافس الدولار

في هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن كل البنوك المركزية بالعالم تتجه إلى رفع سعر الفائدة كنوع من السيطرة على التضخم والحفاظ على رأس المال في الدولة، حتى البنوك التي كانت “زيرو فائدة” اتجهت لعمل فائدة ايجابية حتى لا يغادر المستثمرون الى خارج بلدهم.

وأضاف خطاب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن البنك المركزي المصري سيضطر لرفع سعر الفائدة نصف بالمائة في اجتماع السياسات النقدية القادم في مايو الجاري 2023 للحفاظ على ودائع الاجانب والمصريين ، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة طويلة الاجل في مصر للسيطرة وتقليل السيولة في يد المواطن وذلك للتقليل من الانفاق على السلع الترفيهية والتركيز على الادخار والإنفاق على السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها كالتعليم والدواء والمياه والكهرباء، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه عام وتتخذه جميع البنوك المركزية في العالم.

واستكمل : فيما يخص الدولار، فإنه بعد الحرب الروسية الاوكرانية فإذا كان الفوز لروسيا سيتم اعادة تشكيل العملات حول العالم، مشيراً إلى أن الدولار ليس له غطاء ذهبي، ومن المرجع أن يحتل اليوان الصيني تدريجياً مكانة دولية محل الدولار الامريكي فضلاً عن الروبل الروسي، واليورو سيعود لحجمه الطبيعي.

وتابع : دول مجلس التعاون الخليجي ومصر سيكون هناك معاملات بينهم بالعملة المحلية فبالتالي الطلب على الدولار سيكون اقل ، وسينخفض امام عملات العالم وهذا سيستغرق اكثر من 3 اعوام ولن يكون مرة واحدة، وسيصل لسعره العادل وليس هذا السعر المبالغ فيه.

وليد فاروق

الذهب والسوق المصري

من جانبه قال الكاتب الصحفي وليد فاروق المختص بالشأن الاقتصادي وسوق الذهب، إن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على الذهب حتى أننا رأينا ارتفاع أسعار الذهب أمس في جلسة التعاملات من 2074 الى 2080 ثم الى 2050 ، وذلك بسبب تنويه رئيس الفيدرالي الامريكي ولمح الى انه لن يكون هناك زيادات مرة اخرى في اسعار الفائدة ، مشيراً إلى أنه على المستوى العالمي سيعزز من أرباح الذهب عالمياً.

وأضاف فاروق أنه إذا تحدثنا على مستوى السوق المحلي فلن يؤثر بشكل كبير حيث إن السوق المحلي منفصل عن السوق العالمي منذ فترة، لافتاً الى انه على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالمياً شاهدنا استقرارا في سوق الذهب محليا وانخفض حوالي 20 جنيها فضلاً عن ان سوق الذهب اصبح سوقا مغلقا عن السوق العالمي، و منذ مارس 2022 الدولة المصرية اتخذت قرارا بوقف استيراد الذهب بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، وبالتالي التأثير سيكون هامشيا بعض الشيء وسيكون السوق معتمدا على العرض والطلب.

واستكمل وليد فاروق : فيما يخص التوقعات خلال الفترة المقبلة على السوق المصري فسيشهد ارتفاعات متتالية على اخر العام بنسب كبيرة، وهناك احتمالية لان يصل الى 4000 او 5000 اذا استمرت هذه الآليات في السوق المحلي.