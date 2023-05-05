السعودية .. قرار عاجل من السلطات بشأن التلاوة في مساجد الرياض

قال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ إن أئمة المساجد في العاصمة السعودية الرياض سوف تلتزم بالتلاوة النجدية للقرآن الكريم.

وقال الوزير آل الشيخ خلال مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام في السعودية: ""سنلزم أئمة المساجد في الرياض بالتلاوة النجدية ومن لايتقنها سنستبدله بآخر".

وأضاف آل الشيخ "التلاوة النجدية متميزة جداً وقريبة إلى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد خاصة مدينة الرياض، وهي قراءة قديمة جداً، وأعتقد أن إحيائها مناسب جدا حتى لا تندثر".

وتابع: "طُلب من جميع الأئمة في الرياض أن يتلون بالقراءة النجدية، ولكن في غيرها من المدن، تكون التلاوة حسب اختيار الإمام ورغبته، والإلزام بالتلاوة النجدية يقتصر على الرياض فقط، كما تم عمل دورات للأئمة، ومن لا يستطيع أن يقرأ بالقراءة النجدية ، سنبحث عن إمام آخر".

جدير بالذكر أن القِراءَة النَجْدية هي قراءة اختص بها أهل نجد، وتتميز بالتضخيم المصحوب بالتلحين في طبقة الصوت من دون مد زائد أو تمايلٌ بالصوت، وبالقراءة النجدية تبدأ بتفخيم بادية أول كلمة في التلاوة، وبرع الكثير من القراء بتأدية القراءة النجدية، ومن أشهر القراء بهذه الطريقة إمام الحرم المكي السابق فضيلة الشيخ محمد السبيل، والشيخ عبد الله الخليفي.