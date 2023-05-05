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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة صعبة.. تعليق مثير من فرج عامر على مباراة كأس السوبر المصري

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي مباراة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي وبيراميدز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز أصعب أكثر مما يتخيل أشد المتفائلين ، المباراة في الملعب بيراميدز عندة لاعبين علي مستوي عالي جدا ، وباتشيكو مهدد بفقد منصبه إذا انهزم في هذ المباراة يعني بيراميدز حيلعب حياة أو موت ، الخوف إن لاعبي الأهلي يعتقدون أنها مباراة تحصيل حاصل  وينشغلون بمباراتهم القادمة مع الترجي التونسي ، حقيقي هذا النهائي لابد ان ياخذ من لاعبي الاهلي كل التركيز والاهتمام ويلعبوا بمنتهي الجدية والحرص”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره بيراميدز في مباراة السوبر المصري. 

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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