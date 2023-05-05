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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج السوبر للجمهور يا أهلي يتصدر التريند.. ومغردون: يارب فرحنا وبالسوبر ربحنا

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السوبر للجمهور يا أهلي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “السوبر للجمهور يا أهلي”، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جمهور القلعة الحمراء لتحفيز النادي الأهلي بالفوز بكأس السوبر، كالاتي:

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

غيابات الأهلي عن السوبر

ويفقد الأهلي العديد من عناصره الأساسية حيث يفقد كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وعمرو السولية، بسبب الإصابة.

كما يغيب كل من برونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد الضاوي  وشادي حسين لأسباب فنية بينما يغيب حمزة علاء للتواجد مع المنتخب الأولمبي.

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